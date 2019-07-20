نائب: اخي لا يملك فلسا خارج العراق والخزانة الاميركية تقول انها ستصادر أمواله

وقال القدو في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب وحضرته السومرية، إن "الخزانة الامريكية تقول بانها ستصادر الاموال على الشخصيات العراقية المفروض عليها عقوبات اقتصادية، فأخي وعد القدو امر لواء 30 في الحشد الشعبي، لا يملك فلسا او دولار في اي مكان من العالم".

وأضاف القدو، أن "اميركا اتهمته بالتجاوز على حقوق الانسان، ولا نعرف ما هي تلك التجاوزات، فهل البحث عن الاستقرار في مناطق سهل نينوى هو انتهاك لحقوق الانسان، هل اقامة السيطرات للتدقيق في الجماعات الارهابية يعتبر انتهاك وتجاوز على حقوق الانسان، وهي قد تدخل الى مناطق سهل نينوى لتعمل على تدمير الاستقرار".

يشار الى أن وزارة الخزانة الاميركية اصدرت عقوبات على عدد من الشخصيات العراقية بينهم اخ لنائب تحالف الفتح حنين القدو.