نائب: اخي لا يملك فلسا خارج العراق والخزانة الاميركية تقول انها ستصادر أمواله

اكد النائب عن تحالف الفتح حنين قدو، الخميس، أن اخيه وعد القدو لا يمتلك فلسا خارج العراق والخزانة الاميركية تقول انها ستصادر أمواله.
وقال القدو في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب وحضرته السومرية، إن "الخزانة الامريكية تقول بانها ستصادر الاموال على الشخصيات العراقية المفروض عليها عقوبات اقتصادية، فأخي وعد القدو امر لواء 30 في الحشد الشعبي، لا يملك فلسا او دولار في اي مكان من العالم".
يشار الى أن وزارة الخزانة الاميركية اصدرت عقوبات على عدد من الشخصيات العراقية بينهم اخ لنائب تحالف الفتح حنين القدو.
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