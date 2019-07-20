ترامب 'يسمح' لسيناتور جمهور بالتفاوض مع إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه "سمح" للسيناتور الجمهوري راند بول، بالتفاوض مع إيران حول تهدئة حدة التوترات في منطقة الخليج.
وقال ترامب في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض، "راند صديقي، وقد سألني عما إذا كان باستطاعته الانخراط (في مفاوضات)، وأجبت بنعم"، وفقاً لوكالة "الأناضول" التركية.
وأضاف: "إذا طلب مني أعضاء آخرون في مجلس الشيوخ الانخراط، ربما أقول أيضا نعم، على حسب من هم"، متابعاً: "لدي كثير من الأشخاص ينخرطون في هذه المسألة، وستعمل إيران بشكل جيد للغاية".
وأضاف: "إذا طلب مني أعضاء آخرون في مجلس الشيوخ الانخراط، ربما أقول أيضا نعم، على حسب من هم"، متابعاً: "لدي كثير من الأشخاص ينخرطون في هذه المسألة، وستعمل إيران بشكل جيد للغاية".
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