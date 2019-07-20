انفجار في مصنع للغاز وسط الصين يودي بحياة 10 أشخاص

لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 19 آخرون فيما لا يزال 5 في عداد المفقودين، جراء انفجار في مصنع للغاز في مقاطعة خنان وسط الصين. وقال مصدر حكومي إن جهازا في مصنع غاز تابع لمجموعة "خنان" المحدودة لغاز الفحم ومقرها في مدينة ييما، انفجر في حوالي الساعة 5:45 مساء. وأضاف المصدر أن الحادث ترك عددا غير محدد من المصابين بشكل طفيف، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على موقع "تويتر" غيوما بيضاء اللون في سماء المنطقة.

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