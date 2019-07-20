اغلاق كافة مداخل قضاء الطارمية شمال بغداد

افاد مصدر امني، السبت، عن اغلاق كافة مداخل قضاء الطارمية تزامنا مع انطلاق انطلاق المرحلة الثانية من عملية ارادة النصر شمال بغداد والمناطق المحيطة بها.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، "تزامناً مع بدء الحملة الأمنية بمشاركة جميع صنوف القوات العراقية اغلقت القوات الأمنية في الطارمية مداخل القاضء من جهة العبايجي وطريق الشط والمشاهدة والزملة".
وأضاف المدصر الذي فضل عدم تالكشف عن اسمه، "لا يسمح بخروج ودخول المواطنين الى القضاء الا في الحالات الانسانية".
وأضاف المدصر الذي فضل عدم تالكشف عن اسمه، "لا يسمح بخروج ودخول المواطنين الى القضاء الا في الحالات الانسانية".
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، صباح اليوم السبت، عن انطلاق المرحلة الثانية من عملية ارادة النصر بشمال بغداد والمناطق المحيطة بها في ثلاث محافظات.
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