منتخب العراق بالمبارزة للبراعم والأشبال يغادر إلى الأردن

رياضة 2019-07-20 | 09:00 77 مشاهدة غادر متوجهاً إلى العاصمة الأردنية عمان، وفد المنتخب العراقي للبراعم والأشبال للبنين والبنات للمشاركة في بطولة الجولة الآسيوية للمبارزة التي تقام للفترة من ١٨ ولغاية ٢٢ من الشهر الحالي. ويتألف الوفد من تسعة لاعبين حيث يضم لاعبي منتخب البنات لسلاح سيف المبارزة والشيش والبنين لسلاحي السيف العربي والشيش وللأعمار من ٢٠٠٣-٢٠٠٦. وتعد هذه البطولة أول مشاركة للبراعم هذا الموسم حيث تأتي مشاركتهم في إطار التعاون المشترك بين الاتحاد المركزي مع وزارة الشباب والرياضة ومركز الموهبة الرياضية.



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