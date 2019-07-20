عبد المهدي يزور الطارمية

أعلن الفريق الركن محمد حميد البياتي السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، السبت، أن الأخير زار قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد للإطلاع على سير المرحلة الثانية من عملية "إرادة النصر".
وقال البياتي في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي زار قضاء الطارمية للإطلاع على سير المرحلة الثانية من عملية إرادة النصر".
وأضاف البياتي، أن عبد المهدي أكد على "عدم إخراج المواطنين وتوفير الخدمات لهم وعدم انتهاك حرمة المواطنين والتنسيق مع الحكومة المحلية لتوفير الخدمات للأهالي".
وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلن، فجر اليوم السبت، عن انطلاق المرحلة الثانية من عملية "إرادة النصر" بشمال بغداد والمناطق المحيطة بها في ثلاث محافظات.
وأضاف البياتي، أن عبد المهدي أكد على "عدم إخراج المواطنين وتوفير الخدمات لهم وعدم انتهاك حرمة المواطنين والتنسيق مع الحكومة المحلية لتوفير الخدمات للأهالي".
وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلن، فجر اليوم السبت، عن انطلاق المرحلة الثانية من عملية "إرادة النصر" بشمال بغداد والمناطق المحيطة بها في ثلاث محافظات.
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