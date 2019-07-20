البنتاغون يصادق على إرسال قوات أمريكية إلى السعودية

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها إن الخطوة تقدم "رادعا إضافيا" في مواجهة التهديدات "الحقيقية" في المنطقة.

وجاء هذا التصريح بعد تقارير إعلامية تحدثت عن استعدادات واشنطن لإرسال 500 جندي وطائرات حربية ووسائط دفاع جوي إلى السعودية قريبا.

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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصادر في البنتاغون أن جزءا من القوات ومنظومات صواريخ "باتريوت" قد تم إيصالها إلى قاعدة الأمير سلطان في أراضي المملكة.

وكانت الرياض أعلنت أمس موافقتها على استضافة قوات أمريكية "لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".