فقدت بصرها بسبب العدسات اللاصقة!

تعودت مواطنة بريطانية على الاستحمام والعدسات اللاصقة على عينيها، ما تسبب في إصابة إحداهما بالعمى.
كما اتضح أن العين اليسرى لهذه المرأة كانت ضعيفة بحيث يمكن اعتبارها نصف عمياء. وقد اكتشف أطباء العيون وجود إعتام في قرنية مقلة العين، وكشفت الفحوص الإضافية أن سبب فقدان البصر هو إصابة العين بعدوى نادرة– التهاب القرنية الشوكميبي (التهاب القرنية بالاكانثاميبا).
وتمكن الأطباء من إعادة النظر جزئيا إلى العين اليسرى بعد زرع القرنية.
التهاب القرنية الشوكميبي- هو مرض نادر سببه توغل أميبيا Acanthamoeba في قرنية العين، ما قد يسبب ضعف البصر وحتى العمى التام. وقد أصبح هذا المرض منتشرا بسبب استخدام العدسات اللاصقة دون تعقيمها.
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