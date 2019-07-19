في حالة نادرة للغاية... ولادة طفلة بـ'ثلاثة رؤوس' (صورة)

أنجبت امرأة، في حالة نادرة للغاية، طفلة بـ"ثلاثة رؤوس" في ولاية أوتار براديش الهندية يوم الخميس الماضي، تاركة الأطباء في حيرة كبيرة.
وأصيب أقارب المرأة الهندية والأطباء بالذهول عندما أنجبت طفلتها بـ"ثلاثة رؤوس"، حيث كان للطفلة نتوءان كبيران يتشكلان من خلف جمجمتها، وهي عيوب خلقية نادرة تعرف باسم "القيلة الدماغية"، وأحيانا يطلق عليها اسم "القحف المشقوق" (encephaloceles).
وقال المسعفون إنها لم تواجه أي مضاعفات أثناء حملها، وأحيلت لاحقا إلى مستشفى بمقاطعة إيتاه لأن المركز الصحي يفتقر إلى المرافق الطبية المتقدمة.
وأشار الأطباء إلى أنهم سيجرون فحصا بالرنين المغناطيسي لتحديد الحالة الطبية التي تسببت في حدوث هذا الخلل.
وعلى الرغم من ندرة هذه الحالة، إلا أنه وردت عدة تقارير طبية عن أطفال آخرين يولدون بأكثر من رأس، خاصة في الدول الإفريقية.
ويعرف هذا النوع من العيوب بأنه عبارة عن تشوه خلقي قد يؤدي إلى غلق الأنبوب العصبي أثناء النمو الجنيني، بحيث لا يتشكل جزء من الجمجمة بشكل صحيح، ولهذا يكون جزء من أنسجة المخ والهياكل المرتبطة به خارج الجمجمة.
وغالبا ما يكون معدل البقاء على قيد الحياة عند الإصابة بهذا العيب، منخفضا، حيث تشير التقارير إلى أن الأطفال الذين يتم تشخيص إصابتهم بـ" القيلة الدماغية"، لديهم معدل بقاء بنسبة 55%.
ويصبح معدل البقاء على قيد الحياة أقل مع وجود مضاعفات أخرى مثل العيوب والمتلازمات، كما أن 75% من أولئك الذين يبقون على قد الحياة، يعانون من درجات متفاوتة من العجز العقلي.
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