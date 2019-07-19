الدهان يشيد بدور وفد هيئة الاعلام باجتماعات مجلس وزراء الاعلام العرب

اشاد رئيس مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات اشرف الدهان بالجهود التي حققها وفد هيئة الاعلام والاتصالات التي مثلت العراق في اجتماعات الدورة الخمسين لمجلس وزراء الاعلام العرب والتي انعقدت بالقاهرة مؤخرا.
وثمن الدهان في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "الجهود المتميزة والمشاركات الفاعلة التي يقوم بها اعضاء مجلس الامناء في انشطة قطاع الاعلام والاتصال في الجامعة العربية وانشطة لجان المكتب التنفيذي ومجلس وزراء الاعلام العرب طيلة الدورات السابقة التي كان فيها العراق عضوا فاعلا فيها واثمرت نتائجها استحقاق حصوله بجدارة على قرار ترأسه للمكتب التنفيذي ليعود الى واجهة الريادة في المواقع الرسمية العربية والدولية"، معربا عن امله "بتعزيز هذا القرار جهود العراق في تفعيل منظومة الاعلام العربي ويسهم في مواجهة تحدياتها ضمن اطار العمل العربي المشترك".
واضاف الدهان ان "الوفد العراقي المشارك في تلك الاجتماعات والمتمثل باعضاء مجلس الامناء ورئيس الجهاز التنفيذي والسفير العراقي في القاهرة كان الابرز حضورا من المشاركين وحصل على دعم الدول الاعضاء لقرارات تخص الشأن العراقي وفي مجالات عدة".
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