تنسيقياتها: 400 صفحة ممولة فشلت في وأد التظاهرات

كشف رئيس تنسيقيات مظاهرات اليوم الجمعة خليل الناجي، عن فشل 400 صفحة ممولة، في وأد التظاهرات التي خرجت اليوم.
وأضاف أنه "خاب مسعاهم وفشلت مخططاتهم وذهبت رياحهم، فقد خرجت جماهير العراق في 14 محافظة عراقية في الجنوب والوسط والغربية والشمال، بتظاهرات مطالبة بالحقوق ورفع الظلم والحيف عن الناس، ولم يتخلل هذه التظاهرات سوى الهتافات المطالبة بما هو حق مشروع لكل مواطن عراقي فضلا عن فضح الفاسدين، وهذا ما يرعبهم ويخيفهم".
وأعرب الناجي، عن "شكره للقوات الامنية وحرصها على حماية التظاهرات"، مؤكداً انّ "شرارة المطالبة بالحقوق لن تطفأها نفخات تلك الصفحات الممولة بالمال الحرام والتي يخشى اصحابها من سطوع شمس الحقيقة على وجوهم الكالحة".
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