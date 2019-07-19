تنسيقياتها: 400 صفحة ممولة فشلت في وأد التظاهرات

وقال الناجي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "صوت الشعب تكلل بنصر مبين، وبرغم سعي المنتفعين من احزاب الموالاة لوأد التظاهرات واجهازها، فقد سخّروا امكانيات كبيرة لهذا الغرض الدنيء اكثر من 400 صفحة وهمية مو خلال سبعة ايّام بمبالغ وصلت بحسب مختصين الى اكثر من ٥٠٠ الف دولار سلبوها من قوت الشعب".وأضاف أنه "خاب مسعاهم وفشلت مخططاتهم وذهبت رياحهم، فقد خرجت جماهير العراق في 14 محافظة عراقية في الجنوب والوسط والغربية والشمال، بتظاهرات مطالبة بالحقوق ورفع الظلم والحيف عن الناس، ولم يتخلل هذه التظاهرات سوى الهتافات المطالبة بما هو حق مشروع لكل مواطن عراقي فضلا عن فضح الفاسدين، وهذا ما يرعبهم ويخيفهم".

وأعرب الناجي، عن "شكره للقوات الامنية وحرصها على حماية التظاهرات"، مؤكداً انّ "شرارة المطالبة بالحقوق لن تطفأها نفخات تلك الصفحات الممولة بالمال الحرام والتي يخشى اصحابها من سطوع شمس الحقيقة على وجوهم الكالحة".