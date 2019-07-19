واشنطن تعلق على احتجاز إيران لناقلة بريطانية: دليل على العنف المتزايد

أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض أنه اطلع على التقارير حول احتجاز الحرس الثوري الإيراني لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز. وعلق المجلس بشأن هذه الحادثه بقوله ""دليل على العنف المتزايد" من قبل ايران. وأكد المجلس أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحلفاء والشركاء على التصدي لما وصفه بـ "التصرفات الإيرانية الخبيثة". باشرت لجنة الطوارئ في الحكومة البريطانية اجتماعا في لندن لمناقشة حادث احتجاز الحرس الثوري الإيراني لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.



هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني احتجازه ناقلة نفطة بريطانية في مضيق هرمز، مؤكدا أنها لم تلتزم بقوانين الملاحة البحرية.

هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني احتجازه ناقلة نفطة بريطانية في مضيق هرمز، مؤكدا أنها لم تلتزم بقوانين الملاحة البحرية.

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