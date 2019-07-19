القبض على شخص يطلق العيارات النارية في الهواء شمال شرق بغداد
أفاد مصدر أمني، الجمعة، بإلقاء القبض على شخص يطلق العيارات النارية في الهواء شمال شرق بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "دوريات نجدة بغداد ضمن منطقة الحسينية شمال شرق بغداد تمكنت، اليوم، من إلقاء القبض على شخص يقوم باطلاق العيارات النارية في الهواء".
وأضاف أنه "تم تسليم المتهم إلى المعاونية حسب الإجراءات الأصولية".
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "دوريات نجدة بغداد ضمن منطقة الحسينية شمال شرق بغداد تمكنت، اليوم، من إلقاء القبض على شخص يقوم باطلاق العيارات النارية في الهواء".
وأضاف أنه "تم تسليم المتهم إلى المعاونية حسب الإجراءات الأصولية".
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