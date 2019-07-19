كتائب حزب الله: تصريحات العبادي الأخيرة مقبولة نسبيا فيما يتعلق بالحشد العشائري

علقت المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله، الجمعة، على تصريح رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، بخصوص اعداد الحشد الشعبي ووجود ستين الف مقاتل منهم على الأرض، ومئة وخمسين على الورق. وقال مسؤول في استخبارات الكتائب في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، انه "وبحكم وجود مستشارين من كتائب حزب الله مقربين من الحشد نعتقد أن تصريحات العبادي الأخيرة مقبولة نسبيا فيما يتعلق بالحشد العشائري الذي لا يأتمر اغلبه بقيادة الحشد السابقة".



وأكد المسؤول، أن "عملية تذويب الحشد قد تصبح مسألة وقت لا أكثر في حال لم يتم تدارك المسألة ممن يهمهم الأمر".



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