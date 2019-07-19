'ابو مازن' يرد على شموله بالعقوبات الامريكية: سيادة العراق على حافة الهاوية

وقال "ابو مازن" في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن سيادة العراق على حافة الهاوية ، مشيرا الى أن القرار الامريكي الجائر على محاسبة مواطنين عراقيين لاذنب لهم سوى انهم رفضوا الانصياع للارادة الامريكية.واضاف أن امريكا نصبت نفسها والي امرنا بعد ان صمتت الحكومة ورئاسة الجمهورية بالرد على هذا القرار الذي استباح السيادة العراقية واعطى رسالة ان العراق رعية بلا راعي.

وتابع قائلا ، منذُ الامس وانا اراقب المتشفي والناقم والممتعض ، ولم اشاهد موقف وطني للانتفاض لسيادة بلد وكرامة شعب منتهكة ولم اشاهد مواقف اصحاب الشعارات محاور المقاومة السياسية التي تدعي مناهضتها للمشروع الامريكي من خلال اصدار بيان او موقف مناهض للقرار الامريكي وذلك اضعف الايمان .



وقال ايضا، الكثير منا يؤمن بالمشروع الوطني ، لكن بعد ماحصل امس والمواقف المتذبذبة رسالة لمن ليس له بيت عمالة عليه ان يبحث عن بيت عمالة يؤيه ، مضيفا مالكم هل نسينا نحن عراقيين ومسلميين واحرار .

وقال ابو مازن، "ويح امةً تناست دورها الريادي فكتب الله لها التراجع .. اغتنموها فرصة واعيدوا ترتيب البيت الوطني

من خلال الرد على القرار الامريكي .. ومادون ذلك لاتحدثوني عن الوطن المستعبد ولا كرامة الشعب المنتهكة بل حدثوني اين السبيل وقد ضاقت بنا السبل.

وأفاد موقع وزارة الخزانة الأميركية ، أمس الخميس، بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أربعة عراقيين تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان وممارسات تنطوي على فساد.

وشملت العقوبات ريان الكلداني قائد فصيل "بابليون" التابع للحشد الشعبي، كما شملت عقوبات واشنطن وعد قدّو زعيم فصيل الشبك في سهل نينوى، وكذلك نوفل العاكوب محافظ نينوى السابق. كما شملت العقوبات الأميركية أحمد الجبوري رئيس تحالف المحور ومحافظ صلاح الدين سابقا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع، في 24 يونيو/ حزيران الماضي، أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات مشددة جديدة على إيران، وأكد أن العقوبات تستهدف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله خامنئي.