ألقت الشرطة الإيطالية، القبض على نجم يوفنتوس السابق، الفرنسي ديفيد تريزيجيه.
واوضح الموقع، أنه "تم إيقاف سيارة النجم الفرنسي بالقرب من ساحة كاستيلو، وكان تحت تأثير الكحول ورفض إجراء اختبار الكحول الذي طالبت به الشرطة".
وبين الموقع الايطالي، أن "تريزيجيه تحدث بصوت مرتفع وأساء لأفراد الشرطة، وعقب ذلك وافق على إجراء الاختبار".
وتابع أن "الاختبار اطهر أن نسبة الكحول أعلى من الحد المسموح به، وتم سحب رخصة القيادة من مهاجم اليوفي السابق".
وأتم موضحًا أن "تريزيجيه معرض للغرامة المالية أيضاً".
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الايطالية تلقي القبض على تريزيجيه مخمورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.