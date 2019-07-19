بالفيديو: قلق وهواجس لدى المواطنين والأحزاب من آثار 'البعث' على المشهد الانتخابي

على الرغم من حظر قانون حزب البعث المنحل منذ سقوط النظام السابق وحتى اليوم وتجريم الانتماء اليه، الا ان مفوضية حقوق الانسان ومكتب انتخابات ذي قار شخصوا وجود هواجس سلبية لدى بعض المواطنين والأحزاب السياسية من آثار البعث على المشهد الانتخابي في المحافظة.

عدد من ممثلي الأحزاب السياسية والمتابعين للشان السياسي انتقدوا القوانين الانتخابية الحالية التي تلتهم القوائم الصغيرة وتكرس السلطة بيد الكتل الكبيرة بشكل وصفوه بالدكتاتوري في مشهد قريب لما كان يفعله النظام السابق على حد وصفهم.



وكانت مفوضية حقوق الانسان قد شخصت في وقت سابق تمجيد بعض الشباب اليافعين للنظام السابق ومقارنته بالنظام الحالي على الرغم من صغر سنهم ما اثار المخاوف من إمكانية تاثير ذلك على نتائج العملية الانتخابية المقبلة. عدد من ممثلي الأحزاب السياسية والمتابعين للشان السياسي انتقدوا القوانين الانتخابية الحالية التي تلتهم القوائم الصغيرة وتكرس السلطة بيد الكتل الكبيرة بشكل وصفوه بالدكتاتوري في مشهد قريب لما كان يفعله النظام السابق على حد وصفهم.وكانت مفوضية حقوق الانسان قد شخصت في وقت سابق تمجيد بعض الشباب اليافعين للنظام السابق ومقارنته بالنظام الحالي على الرغم من صغر سنهم ما اثار المخاوف من إمكانية تاثير ذلك على نتائج العملية الانتخابية المقبلة. يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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