نائبة: قانون الخدمة المدنية الاتحادي سيقلل الفوارق بين الرواتب

أكدت عضو اللجنة المالية البرلمانية سهام العقيلي، الجمعة، ان تعديلات قانون الخدمة المدنية الاتحادي سنسعى من خلالها لتقليل الفوارق بالرواتب بين الدرجات وسنعمل على زيادة رواتب البعض منها لتحقيق هذا الامر.
وقالت العقيلي في حديث لـ الخليج 365، إن "قانون الخدمة المدنية الاتحادي وصلت النقاشات فيه الى مراحل متقدمة"، مبينة ان "القانون يضمن زيادة في رواتب بعض الدرجات بغية تحقيق المساواة والتقارب وتقليل الفوارق بين فئات الموظفين والمتقاعدين".
واضافت العقيلي، أن "هناك سقوف مرتفعة في رواتب بعض الفئات يقابلها تدني برواتب فئات اخرى، مايجعلنا بحاجة الى تحقيق موازنة بين تلك الرواتب"، لافتة الى ان "الزيادة بسلم الرواتب ستشمل درجات معينة ولا تشمل اخرى من التي سقف رواتبها مرتفع بالاصل ومنها الدرجات الخاصة اما الزيادة فقد تشمل الدرجات الاخرى كالدرجة الثامنة والتاسعة التي تعاني من تدني مستوى رواتبها".
واضافت العقيلي، أن "هناك سقوف مرتفعة في رواتب بعض الفئات يقابلها تدني برواتب فئات اخرى، مايجعلنا بحاجة الى تحقيق موازنة بين تلك الرواتب"، لافتة الى ان "الزيادة بسلم الرواتب ستشمل درجات معينة ولا تشمل اخرى من التي سقف رواتبها مرتفع بالاصل ومنها الدرجات الخاصة اما الزيادة فقد تشمل الدرجات الاخرى كالدرجة الثامنة والتاسعة التي تعاني من تدني مستوى رواتبها".
يشار الى أن مجلس النواب انهى، في (29 نيسان 2019)، القراءة الاولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.
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