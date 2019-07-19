نائب عن البصرة: تظاهرات اليوم سياسية بامتياز

وقال فالح الخزعلي في حديث لـ الخليج 365، ان "التظاهرات ليست حالة جديدة على محافظة البصرة وابناءها"، مشيرا الى أن المحافظة كانت دائما هي التي تخرج للمطالبة بالحقوق والخدمات والبوصلة التي تعمل على توجيه السياسيين لتوفير الخدمات للمواطنين".واضاف ان "التظاهرات المقرر خروجها اليوم هي تظاهرات سياسية بامتياز على اعتبار ان متبنيها هو تيار الحكمة، وهو تيار مشارك بالعملية السياسية وادارة الدولة منذ عام 2003 وحتى اليوم تحت مسميات وعناوين مختلفة"، منوها الى امتلاك هذا التيار "تمثيل بمجلس محافظة البصرة بخسمة اعضاء اضافة الى وجود قرابة العشرين نائب في مجلس النواب".

وبين الخزعلي، ان "تغيير المحافظين حصلت بعدة محافظات من خلال الاليات التي نص عليها القانون والدستور، بالتالي فمن حق اي جهة ان تتظاهر ومن حقها ان تبحث عن مصالحها وفق القانون والدستور"، محذرا بالقول ، "لاخشية لدينا من تظاهرات ابناء البصرة لكن مايقلقنا هي من الداخلين من خارجها والنوايا لاستثمار تلك التظاهرات لعمليات خرق امني او اعتداء على ممتلكات عامة وغيرها وكما حصل سابقا من استهداف مقرات الحشد الشعبي بالمحافظة".



واكد الخزعلي، ان "محافظة البصرة تشهد اليوم مشاريع عمران وأخرى جديدة اضافة الى تشغيل مشاريع سابقة متوقفة وتخصيص اكثر من تريليون ونصف دينار لمشاريع حيوية"، مشددا على ان "وضع الكهرباء ومياه الشرب حاليا افضل من السنين السابقة".

ولفت ايضا الى أن "هناك اكثر من 500 مشروع ستراتيجي في البحر، لكننا لا ننكر الحاجة الى توفير وظائف لانهاء حالة البطالة بين الشباب"، مشيرا الى ان "الصراع بالبصرة اليوم هو صراع سياسي ومن حق اي طرف الدفاع عن حقوقه بالطرق القانونية لكن ليس من حق اي طرف ايضا انتهاج طرق غير قانونية او الاتكال على اشخاص من خارج المحافظة لتحقيق اهدافه على حساب مصالح المحافظة وابناءها".

ومن المقرر ان تشهد 14 محافظة بينها البصرة اليوم الجمعة، تظاهرات دعا اليها زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم.