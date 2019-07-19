قتلى وجرحى بانفجار قرب جامعة كابل

وحسب الوكالة، فإن التفجير وقع قرب مكان تجمع فيه عدد من الطلاب في انتظار بدء الامتحان وذكر شهود عيان أن النيران اشتعلت في سيارتين موجودتين قرب موقع التفجير.

ونقلت وكالة "طلوع نيوز" المحلية عن الشرطة أن التفجير نفذ بواسطة عبوة ناسفة يدوية الصنع زرعت في المنطقة.

بدورها، أفادت وسائل إعلام محلية أخرى بأن عدد ضحايا التفجير بلغ 6 قتلى و26 جريحا.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة "رويترز" أن التفجير أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 10 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى.

ويأتي هذا الحادث بعد يوم من مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 80 في هجوم لحركة طالبان استهدف مقرا للشرطة في مدينة قندهار جنوبي البلاد.