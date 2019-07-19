قتلى وجرحى بانفجار قرب جامعة كابل

أفادت الشرطة الأفغانية بأن 4 أشخاص بينهم 3 مدنيين قتلوا وأصيب 4 آخرون بجروح في انفجار وقع صباح اليوم الجمعة عند مدخل جامعة كابل بالعاصمة الأفغانية.
وحسب الوكالة، فإن التفجير وقع قرب مكان تجمع فيه عدد من الطلاب في انتظار بدء الامتحان وذكر شهود عيان أن النيران اشتعلت في سيارتين موجودتين قرب موقع التفجير.
بدورها، أفادت وسائل إعلام محلية أخرى بأن عدد ضحايا التفجير بلغ 6 قتلى و26 جريحا.
ويأتي هذا الحادث بعد يوم من مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 80 في هجوم لحركة طالبان استهدف مقرا للشرطة في مدينة قندهار جنوبي البلاد.
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