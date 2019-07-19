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قتلى وجرحى بانفجار قرب جامعة كابل

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أفادت الشرطة الأفغانية بأن 4 أشخاص بينهم 3 مدنيين قتلوا وأصيب 4 آخرون بجروح في انفجار وقع صباح اليوم الجمعة عند مدخل جامعة كابل بالعاصمة الأفغانية.
ونقلت وكالة "طلوع نيوز" المحلية عن الشرطة أن التفجير نفذ بواسطة عبوة ناسفة يدوية الصنع زرعت في المنطقة.

وحسب الوكالة، فإن التفجير وقع قرب مكان تجمع فيه عدد من الطلاب في انتظار بدء الامتحان وذكر شهود عيان أن النيران اشتعلت في سيارتين موجودتين قرب موقع التفجير.

 

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بدورها، أفادت وسائل إعلام محلية أخرى بأن عدد ضحايا التفجير بلغ 6 قتلى و26 جريحا.

 

وفي وقت سابق ذكرت وكالة "رويترز" أن التفجير أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 10 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى.

ويأتي هذا الحادث بعد يوم من مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 80 في هجوم لحركة طالبان استهدف مقرا للشرطة في مدينة قندهار جنوبي البلاد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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