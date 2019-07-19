تركيا تعلن اطلاق 'أوسع' عملية جوية ضد حزب العمال

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اطلاق "أوسع" عملية جوّية ضدّ حزب العمال الكردستاني شمال العراق.
وخلال العملية التي انطلقت ( في ساعة متقدمة من ليلة امس الخميس)، قال أكار إن الجيش التركي دمر ملاجئ وكهوفا لحزب العمال الكردستاني.
وقتل نائب القنصل التركي ومرافقه (الأربعاء 17 تموز) بإطلاق نار في أربيل، فيما توعدت أنقرة، بـ"الردّ المناسب" على هذا الهجوم.
بالمقابل نفى المتحدث باسم الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني ديار دنير أن يكون للحزب علاقة بالهجوم.
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