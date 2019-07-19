انفجار غاز في كرايستشيريش النيوزيلندية

أخلت خدمات الطوارئ في نيوزيلندا المباني المجاورة لموقع انفجار غاز في مدينة كرايستشيريش جنوبي البلاد اليوم حسب أول الأنباء، أعقبه حريق في أحد المنازل تسبب في إصابة بضعة أشخاص.
ولم تظهر أي دلائل تشير إلى أن الانفجار الذي وقع اليوم، له طابع أمني، فيما لا يزال التوتر يخيم على المدينة بعد أربعة أشهر من قيام مسلح بإطلاق النار في مسجدين بالمدينة متسببا في مقتل 51 شخصا وإصابة العشرات في أسوأ اعتداء تشهده نيوزيلندا.
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