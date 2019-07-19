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انفجار غاز في كرايستشيريش النيوزيلندية

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أخلت خدمات الطوارئ في نيوزيلندا المباني المجاورة لموقع انفجار غاز في مدينة كرايستشيريش جنوبي البلاد اليوم حسب أول الأنباء، أعقبه حريق في أحد المنازل تسبب في إصابة بضعة أشخاص.
وقالت متحدثة باسم إدارة الإطفاء في نيوزيلندا: "تم استدعاء خدمات الإطفاء والطوارئ إلى منزل اشتعلت به النيران حوالي الساعة العاشرة والربع صباحا بعد أنباء عن حدوث انفجار غاز قوي"، فيما ذكرت وسائل إعلام أن ستة أشخاص نقلوا للمستشفى.

واشتعلت النار في أحد المنازل وأغلقت الشرطة الطرق، وتجري الآن عمليات الإجلاء عقب ما وصفته بـ"الحادث الخطير".

ولم تظهر أي دلائل تشير إلى أن الانفجار الذي وقع اليوم، له طابع أمني، فيما لا يزال التوتر يخيم على المدينة بعد أربعة أشهر من قيام مسلح بإطلاق النار في مسجدين بالمدينة متسببا في مقتل 51 شخصا وإصابة العشرات في أسوأ اعتداء تشهده نيوزيلندا.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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