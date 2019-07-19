الرافدين يعلن عن المشاريع الاستثمارية الممولة من قبله

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن المشاريع الاستثمارية الممولة من قبله في بغداد والمحافظات وذلك لدعم الاقتصاد الوطني.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان المشاريع التي تمول وتدعم ماليا من قبل المصرف هي ( مجمع درة كربلاء السكني - مجمع اليمامة السكني - مشروع مول تاون سنتر - مجمع كليات اهلي متكامل - مجمع ارض بابل السكني - مدينة الألعاب المائية - مجمع تجاري مع موقف للسيارات - مجمع جوهرة تكريت السكني - مشروع فندق برج الباقر السياحي - مجمع جواهر دجلة السكني - مشروع انشاء جامعة حمورابي - مجمع بسماية السكني - مدارس السلام - محطة كهرباء العمارة - ومستشفيات ) ومشاريع اخرى.



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