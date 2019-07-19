واشنطن تعاقب عراقيين متهمين بالفساد وانتهاكات حقوقية

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



واشنطن: قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الخميس إنّ واشنطن ستفرض عقوبات على اربعة عراقيين متهمين بالفساد وارتكاب انتهاكات في مجال حقوق الانسان، بينهم مسؤولان في ميليشيات مرتبطة بإيران.

وصرّح في مؤتمر وزاري رفيع المستوى حول الحريات الدينية "دعوني أكون واضحاً، الولايات المتحدة لن تقف متفرجة بينما تنشر المليشيات المدعومة من ايران الرعب"، دون أن يكشف عن أسماء هؤلاء.

تزامناً، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات ضد "أربعة أشخاص عراقيين متورطين في قضايا فساد خطيرة أو في انتهاك حقوق الإنسان" بما يشمل "اضطهاد الأقليات".

Advertisements

ويتعلق الأمر بمحافظَين سابقين هما محافظ نينوى السابق نوفل حمادي السلطان ومحافظ صلاح الدين السابق أحمد الجبوري، وبمسؤولين من ميليشيات هما ريان الكلداني ووعد قدو.

وجرى تجميد كل أصولهم في الولايات المتحدة.

والكلداني مسيحي، وتعرّف عنه صفحة على موقع تويتر باسمه بأنّه "الأمين العام للحركة المسيحية في العراق (بابليون) وعضو لجنة الرأي في هيئة الحشد الشعبي"، فيما ينتمي قدو إلى أقلية الشبك، وغالبيتهم من الشيعة.

وفرضت عليهما العقوبات لارتكابهما أو ارتكاب المنظمتين اللتين ينتميان إليهما "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".