مصرع شخص بحادث سير شمالي بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، بمصرع شخص بحادث سير شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصاً لقي مصرعه، مساء اليوم، بحادث سير نتيجة اصطدام عجلتين بالقرب من القوس ضمن منطقة بوب الشام".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير تتسبب بمصرع وإصابة العديد من الاشخاص، وتعود اسباب اغلبها بحسب مختصين، الى عدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن رداءة بعض الطرق.