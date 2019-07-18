النائب الجبوري: لم نتفاجئ بلائحة العقوبات الامريكية

وقال الجبوري في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "لم نتفاجأ بلائحة العقوبات الامريكية التي اعلنتها وزارة الخزانة، لاننا اخبر الحلبوسي بها بعد عودته من واشنطن قبل ثلاثة اشهر".

واضاف الجبوري، "الغريب ان اسماء العراقيين السعة التي عنهم وزارة العدل الامريكية المتهمين بالفساد لم يتم الكشف عنهم ولا عن الواجهات الاقتصادية المعروفة".



واصدرت الخزانة الاميركية، اليوم الخميس، عقوبات على اربع شخصيات عراقية، هم "احمد الجبوري وريان الكلداني ونوفل العاقوب وابو جعفر الشبكي".