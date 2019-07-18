علق النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري، الخميس، على قرار وزارة الخزانة الامريكية بشمول اسماء سياسيين عراقيين بلائحة العقوبات التي فرضتها عليهم، مشيرا الى "عدم تفاجئه" بالقرار.
وقال الجبوري في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "لم نتفاجأ بلائحة العقوبات الامريكية التي اعلنتها وزارة الخزانة، لاننا اخبر الحلبوسي بها بعد عودته من واشنطن قبل ثلاثة اشهر".
واضاف الجبوري، "الغريب ان اسماء العراقيين السعة التي عنهم وزارة العدل الامريكية المتهمين بالفساد لم يتم الكشف عنهم ولا عن الواجهات الاقتصادية المعروفة".
واصدرت الخزانة الاميركية، اليوم الخميس، عقوبات على اربع شخصيات عراقية، هم "احمد الجبوري وريان الكلداني ونوفل العاقوب وابو جعفر الشبكي".
واضاف الجبوري، "الغريب ان اسماء العراقيين السعة التي عنهم وزارة العدل الامريكية المتهمين بالفساد لم يتم الكشف عنهم ولا عن الواجهات الاقتصادية المعروفة".
واصدرت الخزانة الاميركية، اليوم الخميس، عقوبات على اربع شخصيات عراقية، هم "احمد الجبوري وريان الكلداني ونوفل العاقوب وابو جعفر الشبكي".
كانت هذه تفاصيل خبر النائب الجبوري: لم نتفاجئ بلائحة العقوبات الامريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.