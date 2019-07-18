شيوخ عشائر كربلاء يوقعون 'وثيقة عهد' لحماية المسعف

أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والأمن في كربلاء، الخميس، عن توقيع شيوخ العشائر في المحافظة وثيقة تحت اسم "وثيقة عهد" بشأن حماية المسعف، مشيرة الى تسليمها لـ معتمد المرجعية الدينية العليا في المحافظة عبد المهدي الكربلائي. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "عقد مؤتمر حماية المسعف اليوم في كربلاء، وضم رؤساء العشائر وكبار الضباط في المحافظة، وتم خلال المؤتمر توقيع وثيقة عهد وقعها شيوخ العشائر في المحافظة"، مبينا أن "المدير العام قام بتقديم وثيقة العهد للمتولي الشرعي للعتبة الحسينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي".



وأضافت المديرية، أن "الكربلائي اثنى على الجهود المبذولة من قبل الشؤون الداخلية، وأكد على دعمه لحماية المسعف وتشريع قانون بهذا الخصوص وتعميم مثل هكذا مؤتمرات على جميع المحافظات".

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