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الخزانة الأميركية تصدر عقوبات جديدة بحق اشخاص وكيانات

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اصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات جديدة بحق اشخاص وكيانات.

ونقلت "سكاي نيوز عربية"، عن الخزانة الأميركية، أنه "تم اصدار عقوبات على 5 أشخاص و7 كيانات لتعاملها مع إيران ومع قضايا متعلقة بالانتشار النووي".

 

واصدرت الخزانة الاميركية، اليوم الخميس، عقوبات على اربع شخصيات عراقية، هم "احمد الجبوري وريان الكلداني ونوفل العاقوب وابو جعفر الشبكي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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