الخزانة الأميركية تصدر عقوبات جديدة بحق اشخاص وكيانات

اصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات جديدة بحق اشخاص وكيانات.
ونقلت "سكاي نيوز عربية"، عن الخزانة الأميركية، أنه "تم اصدار عقوبات على 5 أشخاص و7 كيانات لتعاملها مع إيران ومع قضايا متعلقة بالانتشار النووي".
واصدرت الخزانة الاميركية، اليوم الخميس، عقوبات على اربع شخصيات عراقية، هم "احمد الجبوري وريان الكلداني ونوفل العاقوب وابو جعفر الشبكي".
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