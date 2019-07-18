الناقلة المحتجزة عراقية واسمها "رياح Riah"

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نصر المجالي: عرضت وسائل إعلام إيرانية فيديو يظهر عملية احتجاز ناقلة النفط التي كانت تهرب الوقود، مشيرة إلى أن اسم الناقلة "رياح Riah" وعلمت قناة العالم ان الناقلة تحمل علم بنما وطاقمها من الهنود وملكيتها عراقية.

وكان موقع تابع للتلفزيون الإيراني نضر في وقت سابق من يوم الخميس خبرا يفيد بأن السفينة المحتجزة لدى إيران كانت ترفع العلم البريطاني وكانت ترافق بسفينة حربية بريطانية، لكن الموقع عاد وحذف الخبر.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، الخميس، إن ناقلة النفط التي احتجزتها إيران للاشتباه في أنها تهرب الوقود، في الخليج لم تكن تحمل علم بريطانيا.

واعلنت دائرة العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية اليوم الخميس في بيان بان الدوريات البحرية التابعة لمنطقة حرس الثورة الاسلامية الاولى في الخليج {الفارسي} ومضيق هرمز قامت يوم الاحد الماضي بتوقيف سفينة اجنبية كانت تحمل مليون ليتر من الوقود المهرب في جنوب جزيرة لارك بعد انجاز التنسيق اللازم وصدور قرار الاطراف القضائية المعنية بهذا الشان في اطار عمليات الرصد ومراقبة تنقل السفن في الخليج الفارسي والتصدي للتهريب المنظم ومكافحته.

وقود مهرب

واشار البيان الى ان السفينة المذكورة بطاقة 2 مليون لتر وقود وبطاقم مؤلف من 12 شخصا اجنبيا كانت في طريقها لتسليم الوقود المهرب والمستلم من منشات ايرانية الى سفن اجنبية في أماكن أخرى حيث تمكنت القوات البحرية المتأهبة للحرس الثوري من احباط تلك العملية.

وفي ختام البيان فند الحرس الثوري أي مزاعم لوسائل الاعلام الغربية القائلة باحتجاز سفينة أخرى في الايام الماضية من قبل ايران موضحا بأن ملف السفينة الحاملة للوقود المهرب يطوي مراحله القانونية امام القضاء الايراني.

نفي اماراتي

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وكان مصدر مسؤول إماراتي نفى يوم الثلاثاء الماضي ملكية بلاده لناقلة النفط التي يُعتقد أنها احتجزت من قبل الحرس الثوري الإيراني أثناء عبورها مضيق هرمز.

وجاء النفي بعد تقارير نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم لشبكة CNN أن الاستخبارات الأميركية تعمل على التحقق من احتجاز ناقلة نفط إماراتية من قبل الحرس الثوري وسحبها نحو إيران.

وقال المصدر الإماراتي إن الناقلة "MT RIAH" ليست مملوكة من قبل الإمارات ولم يتم تشغيلها من أبوظبي، ولا تحمل إماراتيين ضمن طاقمها، مشيرا إلى أن الناقلة لم تطلق أي نداء استغاثة، وفقا لوام.

تضارب

وأفادت وكالة (آسوشيتد برس) يوم الثلاثاء، بأن فقدان الاتصال بناقلة نفط في مضيق هرمز، لمدة يومين، أثار قلقا ومخاوف حول وضعها، في ظل توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت الوكالة الأميركية إن ناقلة النفط التي ترفع علم بنما، تسمى "رياح Riah" التي يبلغ طولها 58 مترا، كانت تسير في رحلات من دبي والشارقة بالساحل الغربي للإمارات، قبل المرور عبر مضيق هرمز في طريقها إلى ميناء الفجيرة في الساحل الشرقي للإمارات قبل جنوحها نحو المياه الإيرانية، قبل أن تختفي، ولم يتضح بعد ما حدث لها.

اتصالات

ونقلت (أسوشيتد برس) عن مصدر في شركة "ريفينيتيف" للبيانات، أن الناقلة لم تختفِ عن أنظمة المراقبة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. واوضحت الوكالة أنها حاولت الاتصال بالشركة المالكة لناقلة النفط "برايم تانكرز"، والتي تتخذ من دبي مقرا لها، ولكنهم قالوا إنهم باعوا السفينة لشركة أخرى "موج البحر"، وعندما تحدثت الوكالة الأميركية مع الشركة الجديدة، قالوا إنهم لا يمتلكون أي سفن أو ناقلات نفط.