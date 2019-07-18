عبد المهدي يؤكد مواصلة الحكومة جهودها لإعمار المناطق المحررة

وقال عبد المهدي خلال استقباله عددا من الناجيات والاطفال التركمان والشبك، بحسب بيان لمكتبه تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الشعب والمرجعية الدينية يفتخرون بصمودكم وتضحياتكم لأنكم رمز شرفنا ونصرنا ورمز لمعاناتنا".وأضاف "نحن نفخر بكم وندرك حجم معاناتكم وكيف قاومتم الارهاب ووجهتم له ضربة قوية، والآن علينا تعويض الايام الصعبة والوقوف معا لنبني الحاضر والمستقبل"، مشيراً الى أن "هذه الشريحة من التركمان وبقية المناطق عانوا معاناة كبيرة منذ عقود طويلة وليس الآن ، وعاشوا تحت الاضطهاد في فترة النظام المباد والغزو الداعشي".

وأشار عبد المهدي الى "مواصلة الحكومة جهودها لإعمار المناطق المحررة التي دمرها الارهاب واعادة ابنائها اليها، ليعيشوا موحدين من كل الاطياف ونتجاوز الصعوبات التي خلفتها الديكتاتورية والاستبداد والارهاب".