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عبد المهدي يؤكد مواصلة الحكومة جهودها لإعمار المناطق المحررة

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اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، مواصلة الحكومة جهودها لإعمار المناطق المحررة، فيما اشار الى ان الشعب والمرجعية الدينية يفتخرون بصمود وتضحيات الناجيات والاطفال التركمان والشبك الناجين من جرائم "داعش".
وقال عبد المهدي خلال استقباله عددا من الناجيات والاطفال التركمان والشبك، بحسب بيان لمكتبه تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الشعب والمرجعية الدينية يفتخرون بصمودكم وتضحياتكم لأنكم رمز شرفنا ونصرنا ورمز لمعاناتنا".

وأضاف "نحن نفخر بكم وندرك حجم معاناتكم وكيف قاومتم الارهاب ووجهتم له ضربة قوية، والآن علينا تعويض الايام الصعبة والوقوف معا لنبني الحاضر والمستقبل"، مشيراً الى أن "هذه الشريحة من التركمان وبقية المناطق عانوا معاناة كبيرة منذ عقود طويلة وليس الآن ، وعاشوا تحت الاضطهاد في فترة النظام المباد والغزو الداعشي".

وأشار عبد المهدي الى "مواصلة الحكومة جهودها لإعمار المناطق المحررة التي دمرها الارهاب واعادة ابنائها اليها، ليعيشوا موحدين من كل الاطياف ونتجاوز الصعوبات التي خلفتها الديكتاتورية والاستبداد والارهاب".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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