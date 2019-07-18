عبد المهدي يؤكد مواصلة الحكومة جهودها لإعمار المناطق المحررة

اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، مواصلة الحكومة جهودها لإعمار المناطق المحررة، فيما اشار الى ان الشعب والمرجعية الدينية يفتخرون بصمود وتضحيات الناجيات والاطفال التركمان والشبك الناجين من جرائم "داعش".
وأضاف "نحن نفخر بكم وندرك حجم معاناتكم وكيف قاومتم الارهاب ووجهتم له ضربة قوية، والآن علينا تعويض الايام الصعبة والوقوف معا لنبني الحاضر والمستقبل"، مشيراً الى أن "هذه الشريحة من التركمان وبقية المناطق عانوا معاناة كبيرة منذ عقود طويلة وليس الآن ، وعاشوا تحت الاضطهاد في فترة النظام المباد والغزو الداعشي".
وأشار عبد المهدي الى "مواصلة الحكومة جهودها لإعمار المناطق المحررة التي دمرها الارهاب واعادة ابنائها اليها، ليعيشوا موحدين من كل الاطياف ونتجاوز الصعوبات التي خلفتها الديكتاتورية والاستبداد والارهاب".
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