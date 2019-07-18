بالصور.. جورج وسوف وفرقته في اربيل

وصل الفنان جورج وسوف بصحبة فرقته الى مطار اربيل الدولي. وقال مراسل الخليج 365، إن المطرب جورج وسوف وفرقته الموسيقية وصل، مساء اليوم، إلى اربيل لاحياء حفل يوم غد الجمعة. وادناه صور لوصول وسوف:

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