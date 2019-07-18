مسلحون يسرقون 600 مليون دينار من صاحب محل صيرفة في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين اقدموا، اليوم، على تسليب صاحب مكتب للصيرفة مبلغ قدره ٦٠٠ مليون دينار عراقي اثناء مروره ضمن منطقة الداكير في محافظة البصرة".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية شنت حملة دهم وتفتيش بحثا السراق الذين لاذوا بالفرار".