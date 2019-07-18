افاد مصدر امني في محافظة البصرة، الخميس، بأن مسلحين سرقوا من صاحب محل صيرفة 600 مليون دينار.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين اقدموا، اليوم، على تسليب صاحب مكتب للصيرفة مبلغ قدره ٦٠٠ مليون دينار عراقي اثناء مروره ضمن منطقة الداكير في محافظة البصرة".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية شنت حملة دهم وتفتيش بحثا السراق الذين لاذوا بالفرار".
كانت هذه تفاصيل خبر مسلحون يسرقون 600 مليون دينار من صاحب محل صيرفة في البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.