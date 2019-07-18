البحرية الأميركية: نبحث عن بحار أميركي مفقود في بحر العرب

أعلنت القوات البحرية الأمريكية عن إطلاقها عملية بحث وإنقاذ في بحر العرب بعد ورود أنباء عن فقدان بحار أمريكي هناك. وقال الأسطول الخامس الأمريكي في بيان له إنه "تم إدراج البحار على قائمة المفقودين بعد بلاغ بشأن حادث وقع في البحر أثناء عمل حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" في بحر العرب يوم 17 يوليو".

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