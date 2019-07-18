شرطة البصرة تنفي فرض حظر للتجوال

نفت مديرة شرطة البصرة، الخميس، وجود حظر تجوال في المحافظة.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات خبر حضر تجوال في محافظتنا العزيزة".
وأضافت المديرية، "نحن إذ ننفي هذه المعلومات ونهيب بوسائل الإعلام اخذ المعلومات من المصادر الموثوقة وتوخي الحذر في النشر".
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