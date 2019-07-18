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شرطة البصرة تنفي فرض حظر للتجوال

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نفت مديرة شرطة البصرة، الخميس، وجود حظر تجوال في المحافظة.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات خبر حضر تجوال في محافظتنا العزيزة".

وأضافت المديرية، "نحن إذ ننفي هذه المعلومات ونهيب بوسائل الإعلام اخذ المعلومات من المصادر الموثوقة وتوخي الحذر في النشر".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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