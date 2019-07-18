الصقور تبعثر اناقة الطلبة في ممتاز الكرة

وتناوب على تسجيل ثنائية الصقور كل من ابراهيم بايش في الدقيقة 78 والمحترف النيجري سولمون ويليامز في الدقيقة 89، لتنتهي المواجهة لصالح الصقور بهدفي دون رد للانيق.

الفوز رفع رصيد القوة الجوية الى النقطة 81 في وصافة الترتيب، فيما تجمد رصيد الطلبة عند النقطة 44 في المركز الثاني عشر.