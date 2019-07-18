الصقور تبعثر اناقة الطلبة في ممتاز الكرة

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2019-07-18 | 18:49
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استعاد فريق القوة الجوية نغمة الفوز مجدداً بتغلبه على الطلبة 2-0 في قمة لقاءات الاسبوع قبل الاخير من دوري الكرة الممتاز والذي اقيم على ملعب الشعب الدولي، اليوم الخميس.
وتناوب على تسجيل ثنائية الصقور كل من ابراهيم بايش في الدقيقة 78 والمحترف النيجري سولمون ويليامز في الدقيقة 89، لتنتهي المواجهة لصالح الصقور بهدفي دون رد للانيق.
الفوز رفع رصيد القوة الجوية الى النقطة 81 في وصافة الترتيب، فيما تجمد رصيد الطلبة عند النقطة 44 في المركز الثاني عشر.
المحرر: محمد خليل
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