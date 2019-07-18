رسمياً.. البحري يلتحق بفريق الحسين الى 'دوري المظاليم'

وبخسارة البحري، تجمد رصيده عند النقطة 26 في المركز 19 قبل الاخير، وبفارق 7 نقاط عن اقرب منافسيه السماوة، الذي بدوره ضمن البقاء في دوري الاضواء بتعادله امام النجف 1-1.

وبالتالي، فإن فريق البحري التحق بنظيره الحسين الى دوري الدرجة الاولى "دوري المظاليم"، حيث سيحل محلهما فريقا القاسم وازخو الى الدوري الممتاز الموسم المقبل.

