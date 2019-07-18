رسمياً.. البحري يلتحق بفريق الحسين الى 'دوري المظاليم'

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2019-07-18 | 18:33
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تأكد هبوط نادي البحري الى دوري الدرجة الاولى بعد خسارته امام الحدود 2-1 في المباراة التي اقيمت على ملعب الفيحاء ضمن لقاءات الاسبوع قبل الاخير من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وبخسارة البحري، تجمد رصيده عند النقطة 26 في المركز 19 قبل الاخير، وبفارق 7 نقاط عن اقرب منافسيه السماوة، الذي بدوره ضمن البقاء في دوري الاضواء بتعادله امام النجف 1-1.
وبالتالي، فإن فريق البحري التحق بنظيره الحسين الى دوري الدرجة الاولى "دوري المظاليم"، حيث سيحل محلهما فريقا القاسم وازخو الى الدوري الممتاز الموسم المقبل.
وبالتالي، فإن فريق البحري التحق بنظيره الحسين الى دوري الدرجة الاولى "دوري المظاليم"، حيث سيحل محلهما فريقا القاسم وازخو الى الدوري الممتاز الموسم المقبل.
المحرر: محمد خليل
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