إقليم كردستان يصدر بياناً بشأن الهجوم على موظفي القنصلية التركية

وقالت الحكومة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "استناداً إلى نتائج التحقيقات الأولية، فإن حادث إطلاق النار الذي وقع داخل مطعم في اربيل يوم الأربعاء (الموافق 17/7/2019) واودى بحياة ثلاثة اشخاص، كان عملاً إرهابياً مدبرأ ومقصوداً".وأاضفت الحكومة، "اذ نؤكد للرأي العام، أن الجهات المعنية حققت تقدماً في تحقيقاتها بالحادث، ونود التأكيد أيضاً على أن الجهات ذات الصلة، ما زالت متواصلة في التحقيق، كما سنحيط الجميع علماً بمراحله تباعاً".

يذكر أن ثلاثة أشخاص بينهم نائب القنصل التركي قتلوا، امس الاربعاء، في إطلاق نار على مطعم قرب القنصلية التركية في أربيل.