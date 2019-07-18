6 فوائد مذهلة للوز... تعرفوا اليها!

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الى جانب طعمه اللذيذ، يساعد اللوز في الحفاظ على صحة القلب، وقطع الشهية، وتسهيل عمل الأمعاء، وتحسين المزاج، ومعالجة حرقة المعدة... وهو أيضاً مصدر ممتاز للمواد المغذية التي تعدنا بصحة جيدة ونشاط كبير وشباب طويل...
في التالي نقدم اليكم أهم 6 فوائد للوز:
قطع الشهية
تحفيز المناعة
حماية القلب
يحول اللوز دون الأمراض القلبية الوعائية لأنه غني بأحماض أوميغا 9 والفيتامين E، مما يحول دون انسداد الشرايين. كما يحتوي اللوز على الفيتوستيرول (كولسترول نباتي مضاد للكولسترول السيء ويساعد على التخلص منه عبر البراز). ويساعد اللوز على خفض ضغط الدم بفضل البوتاسيوم الذي يحفز التخلص من الملح المسبب لارتفاع ضغط الدم.
تحسين عمل الأمعاء
تحسين المزاج
تخفيف حرقة المعدة
إن الزيت الموجود في اللوز يساعد على تبطين جدران المعدة ويحمي الغشاء المخاطي من اعتداءات الطعام. وأظهرت الدراسات أيضاً أن زيت اللوز يمتص حموضة العصارات الهضمية. لذا، يوصى بتناول بعض حبات اللوز بعد كل وجبة طعام.
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