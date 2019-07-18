نائب: واشنطن ارادت ايصال رسالتين من عقوباتها على شخصيات عراقية

رأى القيادي في تحالف الفتح ورئيس كتلة بدر البرلمانية النائب حسن شاكر الكعبي، أن واشنطن ارادت ايصال رسالتين من عقوباتها على شخصيات عراقية، مؤكدا أن الوزلايات المتحدة ليس لديها صديق وهي عدو لكل الاحرار والوطنيين.
واضاف الكعبي، ان "امريكا من عقوباتها ارادت ارسال رسالتين اولها انها تقول انها ستحاصر وتعاقب كل الشخصيات الوطنية تباعا ممن تقف بوجه مشاريعها في المنطقة والتي تصدت لداعش والثانية للاخرين لتقول لهم انهم بحال وقفوا بوجه امريكا فسيكون مصيرهم مشابه لمن عاقبتهم"، لافتا الى أن "تلك العقوبات لن تنفع واشنطن فهي جربت هذا الشئ وفرضت حصار على ايران ولم تجدي عقوباتها نفعا كما ساعدت دول في قمع الاخرين كما حصل في اليمن والبحرين ودعمت داعش والارهاب ورغم كل هذا فلم تستطيع تحقيق ماتريد وتم كسر شوكتها".
وأشار الكعبي، الى أن "امريكا تتدخل بالكليات والجزئيات وتتجاوز على سيادة العراق والدول، وهو امر لا نسمح به وهي تحاول احباط معنويات الحشد الشعبي وعلى الحكومة ان يكون لها موقف شجاع باستدعاء السفير الامريكي واخباره برفض الحكومة لتلك التصرفات الفردية من امريكا"، مشددا على ان "تلك التصرفات التي استهدفت شخصيات من جميع المكونات ورغبة امريكا بفرض عقوبات على كل ابناء الشعب العراقي تجعلنا نتحرك بشكل اقوى على الجهات التي كانت لديها ملاحظات حول قرار اخراج القوات الاجنبية من البلد لاخبارهم بان واشنطن ليس لديها صديق وهي عدو لكل الاحرار والوطنيين وعلينا ان نسارع من الجهود لتشريع قانون اخراج تلك القوات والحفاظ على هيبة وسيادة العراق من تلك التدخلات".
وحصلت الخليج 365، اليوم الخميس، على وثيقة باللغة الانجليزية صادرة من وزارة الخزانة الاميركية تتضمن عقوبات على اربع شخصيات عراقية، هم "احمد الجبوري وريان الكلداني ونوفل العاقوب وابو جعفر الشبكي".
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