قيادي بالحكمة: تظاهرة الغد ستكون مثالاً للتظاهر السلمي المنضبط

اعتبر القيادي في تيار الحكمة الوطني عبد الحسين عبطان، الخميس، ان تظاهرات يوم غد الجمعة ستكون "تقويمية سلمية وتهدف الى التحفيز لتجاوز السلبيات الموجودة".
واضاف عبطان، ان "المتظاهرين سيطلقون نداءات الى الحكومة من اجل الارتقاء بالواقع الخدمي و مكافحة الفساد بالاضافة الى مسألة حصر السلاح بيد الدولة".
واشار عبطان الى ان "التظاهرة سيكون لها مردودات ايجابية وسيضرب شباب الحكمة مثالاً رائعاً في الالتزام والانضباط".
واكد عضو تيار الحكمة الوطني محمد اللكاش، اليوم الخميس، ان التظاهرات التي دعها اليها التيار يوم الجمعة المقبل في البصرة وعدد من المحافظات ستكون "سلمية"، مشددا على ان مطالب المتظاهرين سيطالبون بانجاز "ملفات مهمة طال انتظارها".
واعلن مجلس محافظة البصرة، الثلاثاء (16 تموز 2019) انه طلب من تيار الحكمة "مراجعة امرهم" داخل المحافظة، مشيرا الى ان امن البصرة واستقرارها مسؤولية الجميع.
وأعتبر تيار الحكمة الوطني، الأحد (14 تموز 2019) محافظ البصرة أسعد العيداني بانه "أصغر من أن يهدد التيار"، فيما اكد انه لن يتم رفع أي شعار له خلال التظاهرات التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل في البصرة وعدد من المحافظات.
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