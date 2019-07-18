تنشر الخليج 365، وثيقة باللغة الانجليزية صادرة من وزارة الخزانة الاميركية تتضمن عقوبات على اربع شخصيات عراقية. وبحسب الوثيقة، تشمل العقوبات "احمد الجبوري وريان الكلداني ونوفل العاقوب وابو جعفر الشبكي". Advertisements وأعلنت الولايات المتحدة الاميركية، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات على عراقيين اثنين. وادناه نص الوثيقة:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. الشخصيات العراقية التي شملتها العقوبات الاميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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