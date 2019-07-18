انتقد رئيس حزب الحل جمال الكربولي، الخميس، الاداء الحكومي في البلد، فيما اعتبر الحكومة "على وشك الموت السريري".
وقال الكربولي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "منذ ولادتها كانت تعاني من مشاكل جمة تهدد حياتها".
واضاف الكربولي، أن "الاخصائيين شككوا بامكانية بقائها لاكثر من سنة على قيد الحياة"، مستدركا "يبدو انها على وشك الموت السريري، وحتى محاولات الانعاش ربما لن تجدي نفعا".
واضاف الكربولي، أن "الاخصائيين شككوا بامكانية بقائها لاكثر من سنة على قيد الحياة"، مستدركا "يبدو انها على وشك الموت السريري، وحتى محاولات الانعاش ربما لن تجدي نفعا".
كانت هذه تفاصيل خبر الكربولي مغردا بشأن الحكومة: يبدو انها على وشك الموت السريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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