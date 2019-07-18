الكربولي مغردا بشأن الحكومة: يبدو انها على وشك الموت السريري

وقال الكربولي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "منذ ولادتها كانت تعاني من مشاكل جمة تهدد حياتها".

واضاف الكربولي، أن "الاخصائيين شككوا بامكانية بقائها لاكثر من سنة على قيد الحياة"، مستدركا "يبدو انها على وشك الموت السريري، وحتى محاولات الانعاش ربما لن تجدي نفعا".

