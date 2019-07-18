اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن مقتل ستة ارهابيين بضربة جوية على الحدود مع سوريا.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية على وكر تابع لداعش جنوب بحيرة سنيسلة التابعة إلى قضاء البعاج على الحدود العراقية- السورية".
واضافت ان "الضربة ادت الى مقتل ستة ارهابيين"، مشيرة الى انها "نفذت وفقاً لمعلومات دقيقة من قيادة عمليات نينوى".
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