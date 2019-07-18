نائب يكشف بالوثائق شمول رئيس استثمار ديالى الجديد بالمساءلة والعدالة

كشف النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي، الخميس، عن معلومات جديدة بشان رئيس هيئة استمار ديالى الجديد كريم ذياب احمد تتعلق بشموله باجراءات المساءلة والعدالة ومعاقبته لجمعه مابين الشهادة والوظيفة، داعيا لمنع مباشرته بالمنصب.

وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، انه "بعد المعلومات السابقة التي توفرت لدينا عن وجود شبهات فساد رافقت عملية انتخاب رئيس هيأة استثمار ديالى وإصرار مجلس المحافظة على مخالفة القانون، فانه توفرت لدينا معلومات جديدة حول مخالفات نفس الشخص".

واضاف التميمي ان "وثيقة جديدة تم الحصول عليها تشير من مكتب مفتش عام وزارة التعليم العالي، تثبت ان كريم ذياب احمد معاقب من لجنة تحقيقية معاقب بسبب جمعه مابين الشهادة والوظيفة"، لافتا الى ان "هذا الشخص وحين كان يعمل بالملحقية الثقافية في اوكرانيا عمد الى اكمال دراسة الدكتوراه هناك حيث احيل حينها الى لجنة تحقيقية من مكتب المفتش العام حيث وجهت له العقوبة حينها لهذه المخالفة".

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وتابع التميمي ان "معلومات اخرى وصلت الينا وتم التحقق من صحتها، بشمول هذا الشخص باجراءات المساءلة والعدالة"، مشددا على ان "هذه المخالفات تفقد هذا الشخص الاحقية بترؤس الهيئة ناهيك عن المخالفات الاخرى التي حصلت خلال عملية الانتخاب مايلزم الجهات ذات العلاقة بايقاف تسنمه المنصب وايقاف مباشرته وتكليف اشخاص اخريين لتولي المنصب لحين انتخاب رئيس لها".

وكان النائب فرات التميمي طالب امس الاربعاء، رئيس الوزراء بفتح تحقيق عاجل في شبهات الفساد التي رافقت عملية انتخاب رئيس هيأة استثمار ديالى وإصرار مجلس المحافظة على مخالفة القانون واتخاذ الأجراءات القانونية المناسبة وتكليف أشخاص بصلاحيته لإدارة الهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 245 لسنة 2019.





