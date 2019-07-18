التربية تعلن 'خطة مبكرة' لتوزيع الكتب المدرسية

اعلنت وزارة التربية، الخميس، عن "خطة مبكرة" خاصة بتوزيع الكتب المدرسية للعام الدراسي 2019-2020 ، مشددة على توفير مناخ تعليمي مناسب للطلبة .
واضافت ان "خطة التوزيع بالنسبة لتربية (كركوك ، نينوى ، الانبار ، صلاح الدين) فيتم تجهيزها بنسبة 100% باستثناء كتاب الرياضيات للصف السادس الابتدائي فيوزع بنسبة ( 75% جديد ) ويعوض المتبقية منها من الكتب المسترجعة الصالحة للاستخدام أيضاً".
وغالبا ما يلجأ ذوي الطلبة الى شراء المستلزمات الدراسية والقرطاسية وحتى بعض الكتب المدرسية من الاسواق بسبب عدم توزيعها بشكل صحيح من قبل بعض المدارس مما حذا بوزارة التربية الى توجيه ادارات المدارس بتوزيع القرطاسية بشكل متساوي بين جميع الطلبة.
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