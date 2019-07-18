التربية تعلن 'خطة مبكرة' لتوزيع الكتب المدرسية

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ، إن "الوزارة اوعزت الى المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة بالالتزام بالتعليمات المتبعة في توزيع الكتب المدرسية" ، مبينة ان "الخطة تتضمن توزيع الكتب للمرحلة الابتدائية بنسبة ( 100% جديد) باستثناء كتاب الرياضيات للصف السادس كونه يقع ضمن سلسة التأليف الجديد ، على ان تعوض النسبة المتبقية من الكتب المسترجعة الصالحة للاستخدام ، اما كتب المرحلة المتوسطة والاعدادية بفرعيها العلمي فيكون ( 75% جديد) والمتبقي من الحاجة يتم تسديدهُ من الكتب المسترجعة من العام الماضي" .واضافت ان "خطة التوزيع بالنسبة لتربية (كركوك ، نينوى ، الانبار ، صلاح الدين) فيتم تجهيزها بنسبة 100% باستثناء كتاب الرياضيات للصف السادس الابتدائي فيوزع بنسبة ( 75% جديد ) ويعوض المتبقية منها من الكتب المسترجعة الصالحة للاستخدام أيضاً".

وغالبا ما يلجأ ذوي الطلبة الى شراء المستلزمات الدراسية والقرطاسية وحتى بعض الكتب المدرسية من الاسواق بسبب عدم توزيعها بشكل صحيح من قبل بعض المدارس مما حذا بوزارة التربية الى توجيه ادارات المدارس بتوزيع القرطاسية بشكل متساوي بين جميع الطلبة.

