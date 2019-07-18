نشرت إحدى الصفحات الخاصة بالتجميل صوراً للفنانة المعتزلة سمية الألفي، بعدما توارت عن الأنظار خلال الفترة الماضية. وظهرت الألفي بملابس كاجوال ومن دون أي مكياج او مستحضرات تجميل وبدا عليها علامات التعب والمرض والتقدم في العمر، الامر الذي شكل صدمة للمشاهدين الذين تمنوا لها الصحة.

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كانت هذه تفاصيل خبر المرض يغيّر شكل فنانة مصرية شهيرة.. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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