نائب عن سائرون: تمرد اي فصيل على امر تنظيم الحشد دليل على ارتباطه الخارجي

اعتبر النائب عن سائرون جواد الموسوي، الخميس، ان تمرد اي فصيل على امر تنظيم الحشد الشعبي دليل على ارتباطه الخارجي.
وقال الموسوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اي فصيل من فصائل الحشد الشعبي سيتمرد على الامر الديواني المرقم ٢٣٧ لرئيس الوزراء القاضي بضم جميع الفصائل الى القوات المسلحة، فان ذلك يعتبر دلالة واضحة على الارتباط الخارجي والاجندات الخارجية لهذا الفصيل".
واضاف ان "ذلك بيين وجود مصالح داخلية وسياسية مشبوهة يرغب هذا الفصيل بالمحافظة عليها والاستمرار بها".
وأعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، في التاسع من تموز الحالي، بدء تنفيذ الأمر الديواني بشأن الحشد الشعبي، مبينا ان الحشد قوة مضحية ودماؤه ساعدت بتحرير العراق.
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