جمرك طريبيل يسجل 'الاربعاء' ايراداً فاق المليار دينار

اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، عن ايرادات متزايدة في طريبيل واتلاف شحنة ادوية بشرية في مطار البصرة الدولي.
واعتبرت الهيئة أن استمرار التزايد في معدلات الأيرادات المتحققة في اغلب مراكزها الجمركية يأتي كنتيجة طبيعية للجهود التي تبذلها كوادرها العاملة هناك فضلا الأدارة المتميزة خلال الفترة الحالية من عمر الهيئة.
واضافت في بيانها ان جمرك مطار البصرة الدولي قام اليوم الخميس بأتلاف كميات من الأدوية البشرية كانت قد ضبطت بحوزة مسافر مخالفة لضوابط وتعليمات الأستيراد، مؤكدة اتخاذ الأجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل.
وطالبت الهيئة في بيانها ، ايلاء اهتماما كبيرا بالمنافذ الحدودية وتوفير متطلبات العمل الكمركي التي تفتقد لها هذه المنافذ رغم ما تدره من مبالغ ضخمة للموازنة العامة كان من المفترض أن تسهم في تطوير بناها التحتية وتركيز الدائرة المسؤولة على بنائها للسعي لتوفير احتياجات الدوائر العاملة فيها .
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