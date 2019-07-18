قبة حديدية إسرائيلية... تدميرها سهل

كشفت مصادر صحفية، أن إسرائيل نصبت قبة حديدية جديدة عند حدودها الجنوبية.

وأدهش ذلك الخبراء لأن الرادار التابع لمنظومة الدفاع الجوي المسماة "القبة الحديدية" أصبح على مقربة من الحدود مع قطاع غزة إلى درجة يمكن معها تدميره بسهولة.

Advertisements

وأشار أحد الخبراء إلى "إمكانية تدميره بالبازوكا أو رشاش كلاشنيكوف".

ولماذا نصبت إسرائيل قبة حديدية جديدة قرب حدود قطاع غزة؟... سؤال لا يجد الجواب. وليس مستبعدا أن تريد إسرائيل اعتراض الصواريخ المنطلقة نحوها فوق قطاع غزة، كما أشارت إلى ذلك وكالة أنباء "أفيابرو".