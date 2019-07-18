كشفت مصادر صحفية، أن إسرائيل نصبت قبة حديدية جديدة عند حدودها الجنوبية.
وأدهش ذلك الخبراء لأن الرادار التابع لمنظومة الدفاع الجوي المسماة "القبة الحديدية" أصبح على مقربة من الحدود مع قطاع غزة إلى درجة يمكن معها تدميره بسهولة.
وأشار أحد الخبراء إلى "إمكانية تدميره بالبازوكا أو رشاش كلاشنيكوف".
ولماذا نصبت إسرائيل قبة حديدية جديدة قرب حدود قطاع غزة؟... سؤال لا يجد الجواب. وليس مستبعدا أن تريد إسرائيل اعتراض الصواريخ المنطلقة نحوها فوق قطاع غزة، كما أشارت إلى ذلك وكالة أنباء "أفيابرو".
كانت هذه تفاصيل خبر قبة حديدية إسرائيلية... تدميرها سهل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.