تحديد موعد انطلاق دوري الفئات العمرية

وسيكون موعد انطلاق المنافسات يوم ٢٠ من الشهر الحالي لفئة الناشئين بمشاركة تسعة أندية، وهي كل من الشرطة والكهرباء والصناعات والنفط والزوراء وبغداد وفريق الحسين والجوية والطلبة، حيث ضمت المجموعة الاولى اربعة أندية هي بغداد الطلبة والحسين والصناعات، فيما ضمت المجموعة الثانية الجوية والزوراء والشرطة والنفط والكهرباء.وفي اليوم الاتي، الموافق ٢١ من الشهر الحالي، سيكون موعد انطلاق دوري الشباب بمشاركة ١١ فريقا ، هي الحسين والكهرباء والزوراء والنفط والجوية والحدود والكرخ والطلبة والشرطة وبغداد والصناعات الكهربائية، وايضا تم تقسيمها على مجموعتين، اذ ضمت المجموعة الاولى الكرخ والجوية والحسين وبغداد والحدود والصناعات. اما المجموعة الثانية فقد ضمت كلا من الشرطة والطلبة والنفط والكهرباء والزوراء.

وقال عضو لجنة المسابقات، باسم كاظم في بيان، إنه "اطلعنا على جميع كشوفات الفرق، وأصدرنا لكل لاعب بطاقة تعريفية خاصة به، بغية التدقيق قبل كل مباراة لكشوفات الفريق من اجل ان نحافظ على منافسات دوري الفئات العمرية، ونأمل من جميع الملاكات التدريبات ان تتعاون معنا بشكل صحيح لانطلاق المنافسات خالية من التزوير والاعمار غير الصحيحة، وبالتأكيد هدفنا الاول هو الحفاظ على المسابقة وإنجاحها، وتدرج اللاعبين بصورة صحيحة بغية ان لا يُبخس حق أي لاعب".



واضاف كاظم، أن "المسابقات هذا الموسم ستصدر عقوبات صارمة بحق كل من يتلاعب بأعمار اللاعبين ان ثبتت عليه في الدوري المقبل، فضلا عن العقوبة الى الذين يسيئون الى الحكام او الذين يخرجون عن الأخلاق الرياضية

الدور الاول لفئة الناشئين

أمانة بغداد يواجه فريق الطلبة في ملعب بغداد، وملعب التحدي يحتضن مباراة فريقي الحسين والصناعات، وفي ديربي الصغار يلتقي فريقا الجوية والزوراء في ملعب الاول، والشرطة يواجه الكهرباء في ملعب ابو نواس، ويبقى فريق الكهرباء بالانتظار. علما ان جميع المباريات ستقام يوم السبت عند الساعة الخامسة والربع عصرا.

الدور الاول لفئة الشباب

الكرخ سيلتقي فريق الجوية في ملعب البياع، وفريق الحسين يلاعب فريق أمانة بغداد، والحدود يواجه الصناعات في ملعب شارع فلسطين، والشرطة يلتقي الطلبة في ملعب ابو نواس، ويلتقي النفط والكهرباء في ملعب الاول، ويبقى فريق الزوراء بالانتظار .

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علما ان جميع المباريات ستقام يوم الاحد عند الساعة الخامسة والربع عصرا.

الدور الاول لفئة الناشئين

أمانة بغداد يواجه فريق الطلبة في ملعب بغداد، وملعب التحدي يحتضن مباراة فريقي الحسين والصناعات، وفي ديربي الصغار يلتقي فريقا الجوية والزوراء في ملعب الاول، والشرطة يواجه الكهرباء في ملعب ابو نواس، ويبقى فريق الكهرباء بالانتظار. علما ان جميع المباريات ستقام يوم السبت عند الساعة الخامسة والربع عصرا.

الدور الاول لفئة الشباب

الكرخ سيلتقي فريق الجوية في ملعب البياع، وفريق الحسين يلاعب فريق أمانة بغداد، والحدود يواجه الصناعات في ملعب شارع فلسطين، والشرطة يلتقي الطلبة في ملعب ابو نواس، ويلتقي النفط والكهرباء في ملعب الاول، ويبقى فريق الزوراء بالانتظار .

علما ان جميع المباريات ستقام يوم الاحد عند الساعة الخامسة والربع عصرا.

